Handball : Mettmann-Sport startet Heimspielserie siegreich

Matchwinner in der Oberliga-Partie gegen den TV Angermund ist Christopher Königs, der am Ende allein 15 Tore erzielt. Doch auch mit der Leistung der anderen Mettmanner Handaller ist Trainer Andre Loschinski hochzufrieden.

Mettmann-Sport – TV Angermund, 32:26 (15:12). Die Handballer von ME-Sport gewannen das erste von insgesamt sechs Heimspielen in Folge und fuhren damit den dritten Sieg hintereinander ein. Mit 32:26 behielten die Hausherren gegen den TV Angermund die Oberhand und haben mit Christopher Königs an dem Abend den besten Spieler der Partie in ihren Reihen. „Was Christopher heute geleistet hat, war überragend“, lobte Mettmanns Trainer Andre Loschinski seinen Torjäger. Mit 15 Toren war Königs der Machtwinner und sorgte dafür, dass sein Team zumindest zwischenzeitlich auf den vierten Tabellenplatz kletterte.