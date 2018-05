Meerbusch: Zuschüsse für Verbände der Wohlfahrtspflege

Meerbusch Rund 3,7 Millionen Euro stellt der Rhein-Kreis Neuss in diesem Jahr wieder den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege zur Verfügung. Dies hat der Kreistag in seiner letzten Sitzung beschlossen. Darüber hinaus haben die Politiker sich dafür entschieden, dieses Jahr die Zuschüsse zu den Personalkosten um drei Prozent zu erhöhen.

Die Kreismittel sind für eine Vielzahl sozialer Aufgaben bestimmt. So reicht die Bandbreite der geförderten Organisationen von der Ökumenischen Telefonseelsorge über die ambulanten Hospizbewegungen in den Kommunen und die Frauenberatungsstelle "Frauen helfen Frauen" bis hin zu den Kreisverbänden des Deutschen Roten Kreuzes in Neuss und Grevenbroich.

Geld geht ebenfalls an den Caritasverband für die Wohnraumberatung für Senioren, die Diakonischen Werke in Neuss und Grevenbroich für die Suchtberatungs- und Schuldnerberatungsstelle sowie die Arbeiterwohlfahrt in Neuss für die berufliche Integration von benachteiligten Menschen unter 25 Jahren. Von der Förderung profitieren darüber hinaus der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Sozialdienst katholischer Frauen mit dem Frauenhaus in Neuss und der Sozialdienst Katholischer Männer mit seiner allgemeinen Sozialarbeit.