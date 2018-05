Meerbusch : Vor der WM: Ausstellung für reisende Fans

Meerbusch In vier Wochen startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Wer dort hin fliegt, sollte sich der Infektionsrisiken im Ausland bewusst sein, heißt es in einer Mitteilung des Rhein-Kreis Neuss. Das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss macht daher im Vorfeld der WM auf wichtige Maßnahmen vor Reisen mit einer Ausstellung aufmerksam.

So klären bis zum 22. Mai im Lichthof des Kreishauses an der Oberstraße in Neuss viele Poster gesundheitsbewusste Bürger über Impfungen gegen eine Hirnhautentzündung oder von Zecken übertragbare Erkrankungen auf. Außerdem ist dort Informationsmaterial ausgelegt.

"Reisemedizinische Tipps werden im Gesundheitsamt inzwischen extrem oft nachgefragt, weshalb wir auch die Informationsmöglichkeiten durch die Ausstellung sehr begrüßen", so Gesundheitsdezernent Karsten Mankowsky. Morgen, am Dienstag, stehen Vertreter der Firma Pfizer und Amtsarzt Michael Dörr von 9 bis 16 Uhr zu Rundgängen durch die Ausstellung beziehungsweise zur Beratung zur Verfügung.



Nutzbar ist auch eine interaktive Weltkugel des Centrums für Reisemedizin. Das Besondere an ihr ist die Verknüpfung mit reisemedizinischen Informationen. Durch moderne Technik können die länderspezifischen Daten auf das eigene Smartphone geladen werden. Zudem gibt es etwas zu gewinnen: Wer die Ausstellung besucht und eine Karte mit einem Weltmeister-Tipp abgibt, hat - bei der richtigen Voraussage - die Möglichkeit, Eintrittskarten für Spiele von Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf, Fußbälle und Weltmeister-Trikots zu gewinnen.

(RP)