Meerbusch: FC Büderich fast gerettet, SSV Strümp zittert weiter

Meerbusch FCB siegt 2:0 im Kellerduell, SSV spielt unentschieden

Seine Mannschaft diktierte gestern das Kellerduell von Beginn an. Es dauerte jedoch bis zur 44. Minute, ehe die Büdericher ihre Überlegenheit in den Führungstreffer ummünzen konnten. Lucas Wienands traf im Anschluss an eine Freistoßflanke aus dem Hinterhalt. Nach dem Wechsel blieben die Gastgeber am Drücker und legten in der 54. Minute nach einem sehenswerten Angriff das zweite Tor nach. Nach feinem Zuspiel von Maurice Schuler traf Tenta Yamanaka. In der Folge warf der DSV, der nun kaum noch Hoffnungen auf den Ligaverbleib hat, alles nach vorne. FCB-Keeper Kevin Pfaff bewahrte sein Team mit mehreren Glanzparaden vor einem Gegentreffer. "Spielerisch war es sicher nicht unsere beste Leistung, doch die Jungs haben einen großen Willen gezeigt und kämpferisch voll überzeugt", meinte Schneider.