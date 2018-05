Meerbusch: Familien auf Zeitreise ins 18. Jahrhundert

Meerbusch Im Niederrheinischen Freilichtmuseum lebt das Regiment "von Hardenberg" an diesem Wochenende in der Vergangenheit.

Während zwischen Osterath und Grefrath normalerweise nur 30 Kilometer liegen, trennen die Orte in diesen Tagen drei Jahrhunderte. Die Mitglieder des Schützenzugs "Rote Friderizianer" aus Osterath leben auf dem Gelände rund um die Dorenburg in einem Zeltlager wie damals, vier Tage lang ohne Strom, in traditionellen Uniformen, sie schlafen auf Feldbetten. "Zuhause drücke ich morgens auf den Knopf an der Kaffeemaschine", erzählt Mosch. In diesen Tagen läuft das anders: "Ich stehe auf, mache Feuer, dann gehe ich Wasser holen, warte eine halbe Stunde bis es kocht", sagt Mosch. Erst dann gibt es Kaffee. "Immerhin erlauben wir uns den Luxus, Kaffeepulver zu benutzen", sagt Jürgen Bramer. Die Bohnen erst zu mahlen - das führe dann doch ein bisschen zu weit.