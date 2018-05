Meerbusch: Treudeutsch verpasst Siegprämie

An Regisseur Florian Upelj lag es sicher nicht, dass der TuS gegen Lobberich zu keinem Erfolg kamen. Er zog im Rückraum gekonnt die Fäden. Foto: Falk Janning

Meerbusch TD Lank verliert das letzte Saisonspiel mit 26:31 gegen den TV Lobberich

Lange Gesichter beim TuS Treudeutsch Lank: Die Verbandsliga-Handballer verabschieden sich mit einer 26:31 (13:15)-Niederlage gegen den TV Lobberich aus der Saison und landen in der Abschluss-Tabelle auf einem enttäuschendesiebten Platz. Die Mannschaft von Trainer Mario Lenders verpasste damit auch die Prämie in Form von 100 Litern Bier, die der Tabellenzweite TV Geistenbeck den Lankern im Falle eines Sieges versprochen hatte. Der TVG hätte durch einen Lanker Erfolg an Lobberich vorbei auf Rang eins klettern können.