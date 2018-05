Meerbusch: Kinderwunsch trotz Rheuma-Erkrankung

Meerbusch Patientin mit Spondarthritis wurde erfolgreich im Rheinischen Rheumazentrum behandelt und freut sich aufs Baby.

Sarah Markus hat eine schwierige Zeit hinter sich. Seit mehr als zwei Jahren wurde die Walbeckerin abwechselnd von unterschiedlichen Beschwerden geplagt: zunächst schwollen ihre Finger an. Das hielt sie für eine Reaktion auf eine Kratzwunde ihrer Katze. Dann taten die Finger richtig weh. Es folgten starke Schmerzen an der Achillessehne und in den Augen. Kaum war eine Problemstelle weg, kam die andere. Und alle waren sehr schmerzhaft.

Bis einer ihrer Ärzte ihr riet: "Lassen Sie sich einmal auf Rheuma testen." Bei der dann folgenden Untersuchung im Rheinischen Rheuma-Zentrum des St. Elisabeth-Hospitals in Meerbusch-Lank wurde deutlich, dass die 29-Jährige an einer rheumatischen Gelenkentzündung litt, einer sogenannten Spondarthritis. Stefanie Freudenberg, Chefärztin der Klinik für Innere Medizin und Rheumatologie, sorgte für eine umfassende Behandlung. "Spondarthritis ist eine Erkrankung, bei der viele Teil-Probleme auftreten können. Sie zu diagnostizieren ist wie ein Puzzle zu lösen", so die Expertin. Die Patientin sei mit hohen, alarmierenden Entzündungswerten gekommen, erinnert sich Freudenberg. Sie behandelte ihre Patientin zunächst ambulant, später blieb Sarah Markus ein paar Tage zur Einstellung aller Medikamente in der Klinik. Waren es am Anfang entzündungshemmende Präparate, folgte anschließend ein Biologikum. Dieses Medikament wird vierzehntägig mit einer Spritze zu Hause verabreicht. "Zum Glück konnte mein Lebensgefährte mich spritzen", erzählt die Patientin lachend. "Und er hat es super gemacht."