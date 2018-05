Meerbusch: Stadt zieht zum 30. Juni aus Pfarrheim Strümp

Meerbusch Flüchtlinge werden auf andere Häuser verteilt.

Im Herbst 2016 hatte die Stadt das Pfarrheim an der Paul-Jülke-Straße in Strümp angemietet. Damals war der Druck, der durch den Flüchtlingsstrom entstanden war, so groß, dass dringend Wohnraum geschaffen werden musste. Jetzt hat sich die Situation entspannt und gibt es mehr Unterkünfte für Flüchtlinge in unterschiedlichen Einrichtungen als eigentlich nötig sind. Zurzeit gibt es etwas mehr als 200 freie Plätze. Darum hat sich die Stadt entschlossen, trotz eines noch gültigen Mietvertrags für insgesamt fünf Jahre die Räume zu kündigen und die rund 15 Flüchtlinge aus dem Pfarrheim auf andere Häuser zu verteilen. Das wurde am Mittwochabend im Sozialausschuss mitgeteilt.