Ungewöhnliche Aktion in Niederkrüchten So lief der Kneipenabend im Pfarrheim

Pils aus dem Zapfhahn und Kölsch aus den Boxen gab es Samstagabend im Pfarrheim St. Bartholomäus in Niederkrüchten. Die Karnevalsgesellschaft „Maak möt“ hatte zum Kneipenabend eingeladen. Und mit rund 70 Gästen war die Bude von Pfarrer Alexander Schweikert mal so richtig voll. „Ich freue mich riesig, dass so viele Leute hier sind“, war auch die Meinung von Carsten Scholz, der gemeinsam mit Jan Sevenich die Aktion initiiert hatte. „Wir haben es schon gehofft, dass der Kneipenabend im Pfarrheim so gut angenommen wird, aber wissen konnten wir das nicht“, meinte Carsten Scholz, der schon ein bissschen gestresst wurde durch die trinkfreudige Meute, die zum Feiern im Pfarrheim angerückt war. Scholz packte nämlich genauso wie sein Kumpel Jan Sevenich ordentlich mit an. Beide gaben 1A-Kellner ab.