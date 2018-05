Meerbusch: Böhlerstraße wird ab Dienstag asphaltiert

Meerbusch Anfang Juni wird der neue Straßenabschnitt eröffnet - vorher wird wegen Bodenarbeiten gesperrt.

Kurz vor der Eröffnung der Verlängerung der Böhlerstraße Anfang Juni stehen jetzt noch Asphaltarbeiten an, die für Sperrungen sorgen. Ab Dienstag, 22. Mai, bis Montag, 4. Juni, wird in einem ersten Abschnitt auf der neuen Kreuzung Böhlerstraße/Krefelder Straße der Asphalt aufgetragen. Das meldet die Düsseldorfer Stadtverwaltung. Der Abschnitt befindet sich auf der linken Rheinseite und betrifft auch Meerbuscher Stadtgebiet.

Wegen der engen Platzverhältnisse an den Anschlussstellen können die Arbeiten nur unter Vollsperrung der neuen Kreuzung stattfinden. Die Krefelder Straße kann in Fahrtrichtung Meerbusch daher nur als Sackgasse bis zum Neubaugebiet "Am Ökotop" befahren werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Fahrtrichtung Düsseldorf kann der Verkehr der Düsseldorfer Straße nur über die alte Böhlerstraße/Willstätterstraße beziehungsweise weiter über die Hansaallee abgeleitet werden.