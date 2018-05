Meerbusch: Haufen am Pfarrgarten stinken den Anwohnern

Meerbusch Viele Hundebesitzer räumen die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht selbst weg. Darüber ärgern sich dann wieder Fußgänger.

Die unangenehme Erfahrung, in einen Hundehaufen zu treten, kennen viele. Obwohl Hundehalter verpflichtet sind, die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge selbst zu entfernen, vergeht kaum ein Tag, an dem man keine "Tretminen" sieht. Besonders störend ist es, wenn diese sich direkt vor der Haustür oder im Vorgarten befinden. Damit haben auch die Anwohner Am Pfarrgarten in Büderich fast täglich zu kämpfen. "Die Hundehaufen liegen hier auf dem Gehweg, der Straße, in den Vorgärten und auch auf dem Spielplatz", erzählt Bernd Wierichs. "Besonders im Dunkeln besteht immer die Gefahr, hineinzutreten." Eine Nachbarin habe ihre Schuhe wegwerfen müssen, da sie den Kot dort nicht mehr vollständig entfernen konnte, berichtet Anwohnerin Hildegard Bödefeld.