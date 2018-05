Meerbusch: Referent der Bürgermeisterin wird Kämmerer

Meerbusch

Björn Kerkmann (31), seit drei Jahren Referent von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, wurde vom Rat der Stadt Heiligenhaus zum Beigeordneten und Kämmerer gewählt. Kerkmann, in Düsseldorf geboren, studierte an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Titel seiner Masterarbeit: "Prozessoptimierung bei Neueinführung elektronischer Verwaltungsverfahren am Beispiel des Ratsinformationssystems der Stadt Meerbusch". Kerkmann war einer von 14 Kandidaten für den Posten des Ersten Beigeordneten und Kämmerers. Er wurde von CDU und SPD gewählt. Noch lebt Kerkmann in Meerbusch.