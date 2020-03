Kitaplätze in Meerbusch : Kita-Neubau: Schule befürchtet Verkehrschaos

Die Kita am Laacher Weg geht im August in Betrieb. Neben der Maria-Montessori-Gesamtschule soll eine weitere Kita gebaut werden.

Der Schulleiter der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule ist in Sorge, dass das morgendliche Verkehrschaos noch größer wird: Denn im August geht die neue Kita am Laacher Weg/Ecke Ligusterweg in Betrieb. Außerdem plant die Stadt aktuell einen weiteren Kita-Neubau an der Lötterfelder Straße, unmittelbar hinter der Sporthalle der Gesamtschule. Im Jugendhilfeausschuss präsentierte Claus Klein, Bereichsleiter Service Immobilien, den aktuellen Vorentwurf zum sechsgruppigen Kita-Neubau. Demnach soll zwischen der Zweifach-Sporthalle der Gesamtschule und dem jetzigen Lehrerparkplatz, der dann teilweise bebaut wird, ein zweigeschossiges Gebäude entstehen. In diesem Zusammenhang diskutierten die Politiker auch über die Vorbehalte seitens der Maria-Montessori-Gesamtschule zu diesem Bauvorhaben. Von Protest-Unterschriften-Listen war die Rede und von verhärteten Fronten. Dazu sagt Erster Beigeordneter Frank Maatz: „Natürlich gibt es unterschiedliche Interessenlagen. Aber in diesem Fall ist Solidarität gefragt. Der Bedarf an Kita-Plätzen in Büderich ist da, und wir müssen diesem Bedarf Rechnung tragen. Wir versuchen, unter den gegebenen Bedingungen für alle Beteiligten das Beste herauszuholen und sind über die Pläne im Austausch mit der Schule.“ Es habe anfangs „deutlichen Gegenwind“ gegeben, „aber wir sind uns jetzt nicht spinnefeind“. Auch deshalb, weil einige Probleme – wie etwa ausreichend Stellplätze und die geregelte Busanfahrt – inzwischen gelöst wurden.