Hilfe aus Meerbusch für Australien : Kuschelbeutel für Kängurus und Koalas

Die Osteratherin Anna Munz hat rund hundert Säcke für verletzte Tiere in Australien genäht. Jetzt will sie auch heimischen Tieren helfen, die sich beim Sturm verletzt haben.

Die Nachrichten über das Ausmaß der Buschbrände in Australien mit geschätzt einer Milliarde verbrannter Tiere Anfang des Jahres haben die Meerbuscherin schockiert: „Ich wollte auf jeden Fall helfen“, sagt sie. Ihre Recherche im Internet war anfangs erfolglos: Bei einer australischen Organisation fand sie keine Kontakte zu deutschen Gruppen. Aber das Thema kam in einer Online-Nähgruppe zur Sprache. Dort waren sich alle einig: „Die ganze Welt hilft, auch wir möchten dabei sein.“ Schließlich bekam Anna Munz Kontakt zu einem Team von Wildtier-Päpplern und -schützern, das sehr gut organisiert war und in wenigen Wochen auf mehr als 20.000 Nutzer und damit Helfer anwuchs: „Einige wollten stricken oder das Porto spenden – ich habe genäht“, erzählt die Meerbuscherin. Anna Munz’ Mutter war Schneiderin. „Ich konnte schon immer gut mit einer Nähmaschine umgehen.“

In Zusammenarbeit mit der Gruppe Wildlife ARC in Australien, die sich bereits seit 1987 um die Pflege und Rehabilitation einheimischer Tiere bemüht, bekam die Nähgruppe Informationen darüber, welche „Kuschelwerke“ gebraucht werden – ob Beutel für größere Tiere oder Nester für Vögel. Genaue Instruktionen, teils sogar mit Schnittmustern, gab es auch für das Material. Es musste Baumwolle oder Flanell sein, auf jeden Fall Naturmaterial. Nach einem Aufruf im Social Media-Netz bekam Anna Munz Pakete mit gebrauchter Baumwoll-Bettwäsche geschickt, die sie erst einmal sorgfältig wusch und dann verarbeitete. Viele ihrer Beutel haben zusätzlich einen Innenbeutel aus einfarbigem Flanell: „Der wird vor Ort jeden Tag gewechselt“, erklärt sie.

Ob Kängurus, Wombats, Opposums oder Koala – an alle Tiere, die zum Teil bei den Bränden ihre Mütter verloren haben, wird gedacht. „Da gibt es dramatische Erzählungen, unter anderem über das Herausoperieren noch im Mutterleib befindlicher Kängurus“, hat Anna Munz erfahren. Die gelernte Bürokauffrau und ausgebildete Demenzbetreuerin ist teilzeitbeschäftigt; sie unterstützt Interessenten auf Wunsch mit einem Büro- und Senioren-Service und betreut auch gewerbliche Kunden. In den vergangenen Wochen aber hat sie ausschließlich „genäht, genäht und genäht“. „Meinen Mann habe ich kaum noch gesehen“, erzählt die Mutter zweier Kinder. Rund 100 Beutel hat Anna Munz inzwischen fertiggestellt, dabei die Anforderungen nach einer „französischen Naht“ und komplett fusselfreier, gewaschener, gebügelter Ware erfüllt und dafür weit mehr als 60 Stunden investiert.

Über eine App haben die Beteiligten dann verfolgt, wie in Tokio die Ladung geteilt und dann alles nach Sydney geflogen wurde. „Als die penible Kontrolle nach Tierhaaren oder Pollen vorbei war und wir wussten, dass alles in Ordnung ist, waren wir erleichtert: Unsere Kuschelwerke hatten es geschafft“, erzählt sie. Und das ist auch der 14-jährigen Ina Schrewe zu verdanken, die in Nordrhein-Westfalen zuhause ist, sich zurzeit aber in Australien aufhält und mit Anna Munz in engem Kontakt steht.