Stadt sucht nach Lösung : Xantener Schulleiter beklagen Verkehrschaos

Morgens am Schulzentrum: Eltern bringen ihre Kinder zum Unterricht. Teilweise halten die Autos in zweiter Reihe. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Eltern-Taxis, Schulbusse, Radfahrer und dazwischen Kinder, die zu Fuß gehen: An Xantens Schulen herrscht morgens eine unübersichtliche Gemengelage. Verwaltung und Politik suchen nach einer Lösung.

Die Stadt spricht von einem „erheblichen Verkehrsaufkommen“, Grundschulleiterin Martina Salewski von einem Gewusel, ihre Kollegin Daniela Hommen von Chaos. Wenn morgens Eltern ihre Kinder mit dem Auto zum Unterricht bringen, wenn dann noch, wie am Schulzentrum in der Innenstadt, zusätzlich die Busse Horden an Jungen und Mädchen aussteigen lassen, dann ist die Lage unübersichtlich. „Lange Autoschlangen, Parken im Zufahrtsbereich der Feuerwehr, behinderndes Halten sind ein Teil der unerwünschten Folgen“, schreibt die Stadt in einem Bericht über die „undurchsichtige Situation“. Die Schüler seien gefährdet, ein Unfall könne schnell passieren. Nun soll die Stadt prüfen lassen, wie die Situation entschärft werden kann. Der Schulausschuss stimmte einem Antrag der CDU schon einmal zu; der Rat hat am 26. März das letzte Wort.

324 Jungen und Mädchen gehen auf die St. Viktor-Grundschule in Xanten-Mitte. Dazu kommen in unmittelbarer Nachbarschaft Schüler der Gesamtschule und die Kinder des benachbarten Kindergartens. Gerade am Morgen um acht ist hier also ein ständiges Kommen und Wegfahren. Parkplätze gibt es kaum; die Haltestellen für den Schulbusverkehr nehmen viel Platz ein, und auf dem Parkplatz an der Heinrich-Lensing-Straße zwischen den beiden Kreiseln stehen um diese Zeit oft schon die Autos von Frühschwimmern. Dadurch würden wiederum vorfahrende Eltern keinen ordnungsgemäßen Parkplatz finden, um ihr Kind aussteigen zu lassen, berichtet Martina Salewski. Es kommt also allerhand zusammen.

Info Ein Konzept für den Verkehr in Xanten Mobilitätskonzept Es soll Defizite der verschiedenen Verkehrsmittel in Xanten ermitteln und eine Strategie für eine klimafreundliche und stadtverträgliche Nutzung erarbeiten. Ziele Das sind vor allem die Verkehrsvermeidung und die Verlagerung von Fahrten auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Das Thema Schulwegsicherung soll neu in den Untersuchungskatalog aufgenommen werden. Weiterbildung Im Mai werden Mitarbeiter der Stadt an einem Fachseminar zum Thema Elterntaxi teilnehmen. Dabei wird es um Lösungen für den Schulweg gehen.

Unübersichtlich ist die morgendliche Lage auch an der Hagelkreuzschule in Lüttingen. „Die Stoßzeit beginnt etwa eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn“, weiß Daniela Hommen. Das Problem ist nach Angaben der Stadt zunehmend die Pantaleonstraße. Obwohl Alternativen auf der Rückseite der Schule vorhanden seien, würden die Eltern in diese Straße hineinfahren „und bilden dann gemeinsam mit dem Bus und den Kindern, die zu Fuß kommen oder mit dem Fahrrad, eine teils unübersichtliche Verkehrslage“.

Das Thema ist nicht erst seit dem tödlichen Unfall im vergangenen Dezember in Mönchengladbach auf der Agenda der Stadt. Immer wieder hatte es in den letzten Jahren „Runde Tische“ und Gespräche dazu gegeben. „Eine gute Lösung und nachhaltige Verbesserung konnte aus diesem Weg bislang aus unterschiedlichen Gründen nicht erreicht werden“, fasst die Stadt zusammen. „Weder konnte ein Konsens für eine mögliche Hol- und Bringzone gefunden werden, noch haben die Ansprachen der Eltern durch Schule oder Polizei Wirkung gezeigt.“ Doch die Stadt soll das Thema weiter verfolgen und Vorschläge in das bereits beauftragte Mobilitätskonzept einfließen lassen, beschloss jetzt der Ausschuss.

Gespräche mit Vertretern der Stadt wird es auch wieder geben. „Die Eltern werden selbstverständlich mit eingebunden“, betonen die beiden Schulleiterinnen. Ein Problem, das Martina Salewski sieht: Je weiter die Zone zum Aussteigen von der Schule entfernt liegt, umso weniger wird sie angenommen.