Verkehr in Meerbusch : Moerser Straße bleibt gesperrt

Verkehr in Meerbusch

Die Moerser Straße in Büderich bleibt für den Verkehr gesperrt. Foto: RP/ena

Büderich/Strümp Die Moerser Straße zwischen Büderich und Strümp bleibt weiterhin voll gesperrt. Inzwischen ist aber eine Umleitung ausgeschildert. Fachleute suchen intensiv nach der Ursache für die Unterspülung der Fahrbahn.

Die L137 zwischen Büderich und Strümp ist noch immer voll gesperrt. Doch hat die zuständige Landesbehörde Straßen.NRW nun für eine bessere Beschilderung gesorgt. Neben den kleinen Umleitungsschildern und dem Schild „Durchfahrt verboten“, wurden jetzt auch die gelben Hinweisschilder überklebt. Ab sofort sollte es jedem Autofahrer klar sein, dass am Park und Ride Parkplatz die Fahrt zu Ende ist.

Wie lange das noch so sein wird, konnte Gregor Hürter, Pressesprecher von Straßen.NRW am Mittwoch nicht sagen. Die Experten seien noch immer mit der Frage beschäftigt, wie dieser Wasserschaden, der zu den gefährlichen Hohlräumen unter der Fahrbahndecke geführt hat, behoben werden kann. „Es wird überlegt, ein Inlay in das Rohr einzusetzen“, sagt Hürter. Doch welche Firmen das machen könnten, wie langlebig das wäre und wie lang sich die Reparaturarbeiten hinziehen könnten, ist unbekannt. Hürter versichert, dass die Fachleute mit Hochdruck nach einer Lösung suchen, um die Sperrung der Moerser Straße aufheben zu können.