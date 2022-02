Wegen Dacharbeiten : Vollsperrung der Kapellener Straße in Issum

Issum Weil für Dacharbeiten ein Kran platziert werden muss, ist die Durchfahrt ab Montag für einige Tage nicht möglich.

In Issum gibt es aktuell Baustellen, so dass Umleitungen in Kauf genommen werden müssen. Am Montag kommt eine weitere hinzu. Die Kapellener Straße ist ab Montag, 7. Februar, bis voraussichtlich Montag, 21. Februar, von der Straße „Markt“ bis Mittelstraße voll gesperrt, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Der Grund: Im Bereich der Häuser Kapellener Straße 2 bis 6 werden Dacharbeiten durchgeführt, die die Aufstellung eines Kranes auf der Straße erforderlich machen.

Die Einfahrt von der Mittelstraße ist für die Anlieger frei bis zur Baustelle, die sich im Bereich der Häuser Kapellener Straße 2 bis 6 befindet. In dem Bereich der Kapellener Straße von Markt bis Mittelstraße ist ein absolutes Halteverbot angeordnet. Ab der Einmündung der Straße „Vogt-von-Belle-Platz“ wird die Straße „Markt“ zur Sackgasse. Es gibt keine Wendemöglichkeit, da die Neustraße und die Gelderner Straße Einbahnstraßen sind und in die Kapellener Straße nicht abgebogen werden kann. Ein Schild auf der Weseler Straße empfiehlt die Umfahrung über den Kullenweg. Einem aufmerksamen Issumer ist es aber nicht entgangen, dass sich dort ein kleiner Fehler eingeschlichen hat, der für Schmunzeln sorgen könnte. Auf dem Umleitungsschild steht nämlich „Kullerweg“. Eine weitere Baustelle, die schon länger zu einer Straßensperrung führt, ist an der Kreuzung Mühlenstraße/Waldstraße wegen der Erneuerung des Regenwasserkanals. Die Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung am Wasserwerk/Pauenweg sind soweit abgeschlossen, teilt die Verwaltung mit. Der Weg ist frei. Demnächst wird Asphalt aufgetragen, dafür braucht es anhaltende Temperaturen von acht Grad, so die Verwaltung. Eine Übersicht der Baustellen gibt die Gemeinde auf ihrer neu gestalteten Internetseite, die unter www.issum.de zu finden ist.