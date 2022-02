Naturschutz in Meerbusch : Inspiration für umweltfreundliche Gärten

Naturschutz in Meerbusch

Büderich Die Stadt Meerbusch legt in Büderich einen neuen Schauargen an. Dort sollen sich die Bürger Ideen holen, wie der eigene Garten naturnah gestaltet werden kann und wie damit verschiedene Prlanzen- und Tierarten unterstützt werden können.

Auf der Fläche an der Ecke Fontanestraße/Mataréstraße in Büderich tut sich was: Dort, wo auch der Böhler Radweg beginnt beziehungsweise endet, wird ein insektenfreundlicher Schaugarten angelegt. Dort können Bürger sich Anregungen und Tipps holen, um dann ihren eigenen Garten entsprechend anzulegen: mit solchen Elemente, die das Überleben und einen natürlichen Lebensraum für zahlreiche heimische Insektenarten, aber auch andere Tiere sichern. Die Gärten sollen als Nahrungsquelle dienen, aber auch als Unterschlupf, zum Überwintern oder für die Fortpflanzung.