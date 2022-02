Verkehr in Meerbusch : Moerser Straße zwischen Büderich und Strümp ab sofort komplett gesperrt

Verkehr in Meerbusch

Büderich/Strümp Seit Freitagmittag, 4. Februar, ist die Moerser Straße (L137) zwischen Büderich und Strümp komplett gesperrt. Unter der Fahrbahn wurden bei Bauarbeiten Hohlräume festgestellt.

Die Moerser Straße (L137) zwischen Büderich und Strümp musste am Freitagmittag überraschend komplett gesperrt werden. Das hat die Regionalniederlassung Niederrhein des Landesbetriebs Straßen NRW am Freitag um 14.30 Uhr mitgeteilt.

Bei Tiefbauarbeiten sei festgestellt worden, dass die Unterspülungen im Bereich des Mühlenbachs umfangreicher sind als zunächst angenommen. Eine Untersuchung am Freitagvormittag habe ergeben, dass sich unter der Fahrbahn bereits Hohlräume gebildet haben. Deshalb sei eine sofortige Vollsperrung der Landesstraße aus Sicherheitsgründen unausweichlich.

Straßen NRW hatte die Moerser Straße am Donnerstag, 3. Februar, zunächst nur halbseitig in Fahrtrichtung Strümp gesperrt, um Unterspülungen im Bereich des Radwegs und am Fahrbahnrand zu beseitigen.