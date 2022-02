Gewerbe in Meerbusch : Politik uneinig über Gewerbeflächen

Meerbusch Nach dem Aus für ein gemeinsames Gewerbegebiet mit Krefeld möchten CDU und FDP in Meerbuschs Mitte nahe dem Gebiet Bundenrott weitere Flächen für Firmen anbieten. Die übrigen Parteien lehnen dies aber ab.

Lange Zeit ging es bei der Frage, wie Meerbusch neues Gewerbe ansiedeln soll, nicht voran. Das Projekt, zusammen mit Krefeld ein Interkommunales Gewerbegebiet entlang der A44 zu entwickeln, entzweite die Politik und lähmte weitere Bemühungen um die Ansiedlung von neuem Gewerbe. Nun hat sich die Stadt von der Idee verabschiedet und den bereits gefassten Ratsbeschluss aufgehoben. Doch um neue Einnahmen zu erhalten, braucht die Stadt neues Gewerbe. In der vorigen Ratssitzung beauftragten die Politiker deshalb, dass die Verwaltung eine alternative Planung vorlegen solle, wie Meerbusch künftig alleine Gewerbe entwickeln kann. Wie sich in der anschließenden Diskussion herausstellte, herrscht bei den Parteien über das weitere Vorgehen Uneinigkeit.

„Wir benötigen dringend neue Gewerbeflächen und müssen den Prozess beschleunigen. Denn es gibt eine große Nachfrage, wir haben aber praktisch kein Angebot mehr. Das müssen wir ändern“, erklärte Werner Damblon, Fraktionschef der CDU. Der Prüfauftrag an die Verwaltung sei daher sinnvoll. Zwar wird in dem Antrag kein spezieller Ort genannt, doch offenbar gibt es Bestrebungen, in Meerbuschs Mitte nahe dem Gewerbegebiet Bundenrott Flächen anzubieten. Eine entsprechende Nachfrage bestätigte die Stadtverwaltung in der Ratssitzung.