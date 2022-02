Meerbusch : Der Fahrplan für die Schwangerschaft

Meerbusch Wer ein Kind erwartet, muss sich innerhalb von 40 Wochen um einiges kümmern. Manches hat Zeit, anderes sollte direkt angegangen werden. Was in der Schwangerschaft organisiert werden sollte.

Sofort fällt der erfahrenen Hebamme Brigitte Moseler, die viele Schwangere in Meerbusch in ihren über 30 Jahren Berufserfahrung, begleitet hat, der Arbeitgeber ein: „Sofort nach positivem Test sollte der Arbeitgeber informiert werden, somit setzt nämlich der Kündigungsschutz für die Beschäftigte ein.“ Außerdem dürfen schwangere Beschäftigte gerade in Coronazeiten nicht mehr in allen Bereichen eingesetzt werden (zum Beispiel in Arztpraxen, Kindergärten). Beim Amt für Arbeitsschutz können Schwangere, Frauenärzte und Arbeitgeber sich über die Verordnungen informieren.

Auch der Versicherungsschutz ist für die Schwangere wichtig. Ist sie gesetzlich versichert, wird die Hebammenhilfe übernommen. Nicht alle privaten Versicherungen übernehmen jedoch das komplette Vorsorgepaket. Sind alle „lästigen“ Vorbereitungen getroffen, können sich die Paare um die Annehmlichkeiten kümmern. In Geburtsvorbereitungskursen werden die Frauen oder auch Paare auf das Wunder der Geburt vorbereitet. Schwimmen und Yoga sind ideale Sportarten um sich auch in der Schwangerschaft fit zu halten. „Auf Extremsportarten rate ich in den neun Monaten zu verzichten“, sagt Brigitte Moseler. In Meerbusch und auch in den umliegenden Städten gibt es umfangreiche Angebote. Aber auch hier heißt es gerade in Coronazeiten, sich früh um einen Platz zu bemühen.