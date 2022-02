Verkehrssicherheit in Meerbusch : Ein genauer Blick ins Auto

Osterath Der ADAC hat mit seiner mobilen Prüfstation in Osterath halt gemacht. Die Anlage testet verschiedene Funktionen am Auto. Unternehmen können den Prüfservice auf ihr Gelände ordern.

Um diesen Service in Anspruch nehmen zu können, ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Nicht alle wissen das und müssen unverrichteter Dinge wieder abdrehen. „Heute sind schon alle Termine belegt“, informiert KFZ-Mechanikermeister Roland Bangder, der seit 29 Jahren im Dienste des ADAC die Prüfleistungen anbietet. An zwei Tagen hat die moderne Prüfstation in der vergangenen Woche auf dem Festplatz in Osterath Station gemacht.

„Ich bin hier, um mir eine unabhängige Meinung zum Zustand meines Auto zu holen“, sagt beispielsweise Franz Baumgarte, dessen Fahrzeug im Winter viel in der Garage gestanden hat, und der deshalb vor dem Neustart zur Sicherheit einen Check machen lassen will. Zudem stehe im Juli der TÜV an, „da will ich keine böse Überraschung erleben“. Von außen sieht der schwarze Mercedes auf jeden Fall tiptop aus, er ist frisch gewaschen und glänzt in der Sonne. Die kostenfreien Prüfungen beinhalten einen Test der Bremsen, der Stoßdämpfer und der Außenbeleuchtung. Wer mehr als diese Basics haben möchte, muss einen festgelegten Obolus entrichten. Für den Sicherheitscheck, den Baumgarte in Osterath machen lassen will, muss er 46 Euro bezahlen, wenn er ADAC-Mitglied ist. Sonst wird es etwas teurer. „Wir bieten auch einen Gebrauchtwagencheck an, bei dem mit modernen Prüf- und Diagnosegeräten eine 160 Prüfpunkte umfassende Untersuchung gemacht wird“, erklärt ADAC-Mann Bangder. Der sei besonders für Laien vor dem Kauf eines gebrauchten Autos sehr zu empfehlen. Man könne diese Untersuchung auch dazu nutzen, um vor einem TÜV-Termin abzuklären, ob sich dieser Termin überhaupt noch lohne oder das Auto besser verschrottet werden solle.