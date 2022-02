Menschen aus Meerbusch : Lankerin auf dem Weg zur Miss Germany

Kerrin Saathoff aus Lank ist derzeit im „Miss-Germany-Camp“ im Europa-Park in Rust und bereitet sich dort auf die Halbfinal- und Finalrunde vor. Die Entscheidung fällt am 19. Februar Foto: RP/Saathoff

Lank-Latum Kerrin Saathoff hat es in die Runde der letzten 22 Frauen geschafft. Im Europa-Park Rust bereiten sich die Teilnehmerinnen auf die Entscheidung vor. Die 31-Jährige hofft, mindestens Zweite zu werden.

Die Lankerin Kerrin Saathoff (31) sitzt während dieses Gesprächs im Zug auf dem Weg in den Schwarzwald. Im Europa-Park Rust will sie jedoch nicht die Achterbahnen testen – der Freizeitpark ist noch bis Ende März geschlossen. Im Park-Hotel Collosseo ist jedoch alles für die 22 Finalistinnen zur Wahl der Miss Germany 2022 vorbereitet.

Gemeinsam mit einigen Mitstreiterinnen aus Nordrhein-Westfalen hat sich Kerrin, die bislang in mehreren Runden mit ihrem Auftritt punkten konnte, nach Süddeutschland auf den Weg gemacht. Im Freizeit-Park ist am 2. Februar das „Miss-Germany-Camp“ gestartet. Die Teilnehmerinnen erwartet am 16. Februar das Halbfinale und drei Tage später das Finale. Kerrin Saathoffs Ziel war es schon zu Beginn des Wettstreits, mindestens Platz zwei zu belegen. Jetzt ist sie diesem Ziel ganz nahe. „Wobei ich die Mitstreiterinnen überhaupt nicht als Konkurrentinnen ansehe“, sagt die junge Frau aus Lank. Denn die Wahl zu Miss Germany hat sich vom reinen Schönheitswettbewerb der Vergangenheit in eine Bewegung verwandelt. Die jungen Frauen, die sich beworben haben und mitmachen, stehen für ihre Ideen. Sie haben eine Vision und ein Ziel, dass sie konsequent vertreten.

Info Mehr Persönlichkeit, weniger Schönheit Finale Zehn Finalistinnen werden im Miss Germany Finale am 19. Februar in der Europa-Park Arena in Rust antreten. Modus Seit 2019 ist Miss Germany kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern sucht Frauen mit Persönlichkeit, die Verantwortung übernehmen.

So auch Kerrin Saathoff: Sie ist Coach und bietet in Online-Kursen ein ganzheitliches Programm an. Kerrin Saathoffs Mission abseits des Wettbewerbs: „Als Mentorin begleite ich Menschen bei ihrer persönlichen Transformation. Wir bilden ein unerschütterliches Fundament, welches auf drei Säulen aufgebaut ist: Selbstvertrauen, Selbstliebe und Selbstkenntnis! Ich verhelfe ihnen, die beste Version ihrer selbst zu werden.“ Mit ihrem Coaching-Programm hat sie 12.000 Bewerberinnen hinter sich gelassen und schaut nun nach vorne. „Die nächsten 14 Tage werden wieder sehr lehrreich für mich sein“, weiß die große, sportliche Frau.

Begleitet werden die Teilnehmerinnen im Camp von Sprechlehrern, Kommunikationstrainern und natürlich Visagisten und Modeexperten. Denn es geht darum, sich auf der Bühne, auf der Online-Plattform und in den Medien so gut wie möglich zu präsentieren. Kerrin freut sich auf ihre Kurzvorträge, die die Kandidatinnen schon als Aufgabe vorab bekommen haben. Sie ist auf das Feedback der Mitstreiterinnen und Trainer auf ihre Auftritte gespannt. „Der ganze Wettbewerb hat mir seit der Anmeldung im Juni sehr viel gebracht“, sagt sie. Sie habe viel gelernt, viele Menschen kennengelernt und das Miteinander schätzen gelernt. In einem rasanten Tempo sei sie „Part of the Movement“ (Teil der Bewegung) geworden.