Klimaschutz in Meerbusch : Neuer Baum für den Missouriplatz

Der Missouriplatz in der Fußgängerzone in Lank ist mit einem Klinkerbelag versehen. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Lank-Latum Die große Robinie war beim Starkregen im vergangenen Sommer umgestürzt. Im Frühjahr soll dort ein Amberbaum gepflanzt werden. Teile der Fläche werden entsiegelt.

Heller Schotter markiert die Fläche auf dem Missouriplatz in Lank, wo bis zum Sommer eine große Robinie stand. Der Baum war damals beim Starkregen umgestürzt. Nun hat Michael Betsch, Leiter Bereich Grünflächen bei der Stadt, angekündigt, dass der aktuell komplett gepflasterte Platz in der Lanker Fußgängerzone neu und klimafreundlich gestaltet wird.

„Wir haben dort das Potenzial für eine Entsiegelung. Die Baumscheibe soll größer und grüner werden, sodass der Platz insgesamt mehr Aufenthaltsqualität bietet“, kündigt Betsch an. Rund vier bis fünf Meter soll der Durchmesser der neuen Baumscheibe betragen, die außerdem bepflanzt werden soll. Die Verwaltung plant darüber hinaus, einen Bereich an der Mauer zu entsiegeln und diesen auch zu bepflanzen. Derzeit „schmückt“ den Missouriplatz eine Art Klinkerbelag, der sich im Sommer stark aufheizt. „Ziel der Umgestaltung ist nicht nur, dass der Platz schöner aussieht“, so Betsch. „Sondern auch, dass die in Teilen entsiegelte und durch den Baum beschattete Fläche ein besseres Mikroklima bietet.“ Eine Idee ist, dass die neuen Pflanzen einen Bezug zu Missouri haben: Der Baum, ein amerikanischer Amberbaum, könnte bereits im Frühjahr gepflanzt werden. „Wir stehen in Kontakt mit einer Baumschule, die einen Amberbaum liefern wird, der bereits relativ groß ist“, so Betsch. Auch der amerikanische Blumen-Hartriegel, ein Laubgehölz, stammt aus Nordamerika. Die Verwaltung plant außerdem, auf dem Missouriplatz acht Fahrradbügel und eine Fahrradreparaturstation aufzustellen.