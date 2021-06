Unternehmen in Meerbusch : Neues Magazin der Wirtschaftsförderung

Meerbusch Die Ausgabe richtet einen Blick auf die Entwicklung des Einzelhandels. Außerdem werden interessante Firmen vorgestellt, die sich neu in Meerbusch niederlassen.

(RP) Die Sommerausgabe des „Standort Meerbusch“, dem Magazin der städtischen Wirtschaftsförderung, ist ab sofort erhältlich. Themenschwerpunkt ist diesmal der Einzelhandel und wie dieser der Corona-Krise sowie dem Online-Handel trotzt und sich in Teilen der Nachhaltigkeit verschrieben hat. „Auch bei uns in Meerbusch spielt der Trend hin zu mehr Umweltbewusstsein eine immer größere Rolle. Eine einfache Möglichkeit, dem gerecht zu werden, ist nachhaltig produzierte Lebensmittel direkt vor Ort einzukaufen. Wir wollen dem Leser zeigen, wo regionale Produkte in Meerbusch gekauft werden können“, so Wirtschaftsförderer Stephan Benninghoven. Außerdem berichten sechs Einzelhändler, welche Vorzüge der Standort Meerbusch bietet und welche Herausforderungen aktuell zu bewältigen sind.