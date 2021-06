Meerbusch : "Meerbusch-Welle" an der A57-Ausfahrt Bovert ist montiert

Meerbusch Das Logo erinnert an den Anfangsbuchstaben der Stadt und an die Mäander des Rheins. Das Projekt wurde mit der Jugendfeuerwehr Meerbusch geplant und gestaltet.

(RP) Sechs Meter breit, 2,80 Meter hoch, 1,8 Tonnen schwer – eine mächtige "Meerbusch-Welle" grüßt ab sofort täglich rund 60.000 Autofahrer an der A57 Richtung Krefeld. Mit einem Lastenkran wurde die Skulptur aus zwei Zentimeter dickem Corten-Stahl auf ihr Betonfundament am Lärmschutzwall vor der Ausfahrt Bovert gehievt. Die Welle – angefertigt im Betrieb der Meerbuscher Firma Stahl- und Metallbau Jürgens in Lank-Latum – wurde im Rahmen eines "identitätsstiftenden Jugendprojektes" mit der Jugendfeuerwehr Meerbusch geplant und gestaltet.

Beim Feuerwehr-Nachwuchs wurde auch die Idee geboren, mit dem Logo der Stadt ein selbstbewusstes Zeichen an einer der am stärksten befahrenen Autobahnen Deutschlands zu setzen. Die üblicherweise blaue Meerbusch-Welle, die sowohl den Anfangsbuchstaben der Stadt als auch die Mäander des Rheins nachzeichnet, gilt als sympathische Marke mit Wiedererkennungswert. Schriftzüge sind wegen möglicher Beeinträchtigung des Verkehrs direkt an Autobahnen allerdings nicht erlaubt, so musste der Name "Stadt Meerbusch" im Logo kurzerhand weggelassen werden. Der Botschaft tut dies freilich keinen Abbruch.