Fahrschulen in Meerbusch : Fahrschulen stecken im Prüfungsstau

Ralph Schneider (li.), Inhaber der City-Fahrschule, mit Fahrschüler Noah Siemes. Foto: Christoph Baumeister

Meerbusch Einen Führerschein in Corona-Zeiten zu machen, ist gar nicht so einfach. Sowohl Fahrschüler als auch Fahrlehrer müssen einige Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Teilweise dauert es Monate, bis ein Prüftermin erteilt wird.