Meerbusch : Neuer Rat: CDU steuert auf eine Koalition mit der FDP zu

Meerbusch Da die CDU zuletzt häufig mit den Stimmen der SPD Beschlüsse verabschiedet hatte, hielten viele eine Koalition mit den Sozialdemokraten für wahrscheinlich. Doch offenbar stehen die Zeichen für eine schwarz-gelbe Zusammenarbeit.

Vier Wochen vor der konstituierenden Sitzung des neuen Rats am 24. November bahnt sich bei den Koalitionsverhandlungen der CDU als führende Fraktion eine Überraschung an: „Der Parteivorstand hat entschieden, dass wir mit der FDP weiter verhandeln“, erklärt Werner Damblon, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Nach Gesprächen mit allen drei in Frage kommenden Parteien habe man mit den Liberalen die meisten Übereinstimmungen bei den größten Zielen gefunden. „Wir haben eine Chance, viele Projekte zu verwirklichen.“ In dem 60 Köpfe starken neuen Rat kann die CDU mit 25 Sitzen zusammen mit der FDP, die über sechs Sitze verfügt, eine knappe Mehrheit von 31 Stimmen gewinnen. Damblon hofft, dass in den nächsten zwei bis drei Wochen die Details für einen Koalitionsvertrag ausgehandelt werden können.