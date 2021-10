Bauen in Meerbusch : Bürger können Ideen bei Neubaugebiet in Osterath einbringen

Entlang der K-Bahnline soll ein Wohngebiet entstehen. Foto: RP/Tanja Karrasch

Osterath Die Stadt lädt zu einer geführten Ortsbegehung und einer Infoveranstaltung am 30. Oktober ein. Eine Anmeldung bis 25. Oktober ist erforderlich.

(stz/RP) Mit einer gemeinsamen Begehung und einer Informationsveranstaltung startet die Stadt Meerbusch am 30. Oktober die dialogorientierte Öffentlichkeitsbeteiligung zum Baugebiet „Kalverdonk“ in Osterath. Das Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger Meerbuschs zur Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zusammenzuführen, Argumente auszutauschen und gemeinsam Umsetzungsideen zu entwickeln. Interessierte sind daher eingeladen, am Samstag, 30. Oktober, um 11 Uhr das 37 Hektar große Entwicklungsgebiet im Rahmen einer gemeinsamen Begehung kennenzulernen. Treffpunkt ist die Nikolaus-Schule am Wienenweg 38. Bei der Ortsbegehung führen Fachleute der Stadt Meerbusch und der Landesentwicklungsgesellschaft NRW.URBAN interessierte Bürgerinnen und Bürger in Kleingruppen durch das Entwicklungsgebiet und erläutern die Rahmenbedingungen und Ziele der geplanten Baulandentwicklung.

Als weiteres Angebot können die Bürger ab 13.30 Uhr an einer Veranstaltung in der Aula der Nikolaus-Schule teilnehmen. Dann informieren Projektverantwortliche über die Details zum Baugebiet und die Planungsziele bezüglich der Funktionen Wohnen, Arbeiten sowie Erholung und Freizeit. Ein Studierendenprojekt, das im Sommer 2021 stattfand, und in mehreren Workshops mit Teilnehmern aus den Fachbereichen der Stadtverwaltung Meerbusch, den Mitgliedern des Ausschusses für Planung und Liegenschaften der Stadt Meerbusch sowie mit Bürgerinnen und Bürgern von Vereinen und Interessensverbänden aus Meerbusch-Osterath vertieft wurde, liefert dazu spannende Impulse.

Die offene Diskussion dient dem Austausch von Haltungen und Vorstellungen, die mit der geplanten Entwicklung verbunden sind. Für die Teilnahme an einer oder an beiden Veranstaltungen sind eine Anmeldung und ein 3G-Nachweis erforderlich. Interessierte können sich bis spätestens zum 25. Oktober 2021 über das Anmeldeformular auf der Projektwebseite registrieren (www.bauentwicklung-kalverdonk.de). Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Die Informationsveranstaltung um 13.30 Uhr wird via Live-Stream übertragen. Die Angebote bilden den Auftakt zu einem kontinuierlichen Beteiligungsprozess. Weitere Veranstaltungen, bei denen sich verschiedene Interessengruppen – Familien, Senioren, Jugendliche und junge Erwachsene – einbringen können, werden folgen.

