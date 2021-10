Heimatkreis organisiert Führung : Jüdische Geschichte in Lank-Latum

Mitglieder des Heimatkreises führten Interessierte durch Lank. Foto: RP/Regina Goldlücke

Meerbusch Der Heimatkreis Lank hat eine Führung zu den Orten organisiert, wo jüdisches Leben den Meerbuscher Stadtteil prägt und geprägt hat. Für viele Teilnehmer gab es neue Einblicke in die Vergangenheit der eigenen Heimat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Spuren jüdischen Lebens finden sich an vielen Stellen im Stadtgebiet. Besonders ausgeprägt aber in Lank, manchmal sichtbar, oft verschüttet. Der dortige Heimatkreis mit seinem Vorsitzenden Franz-Josef Jürgens will die Erinnerung wachhalten und lud zu einem Rundgang zu den historischen Stätten ein. Vom Alten Friedhof aus machten sich 59 Interessierte auf den Weg zu sieben Stationen.

Am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof erinnerte Franz-Josef Jürgens daran, dass jüdische Bürger der Stadt im Ersten Weltkrieg kämpften und viele ihr Leben verloren. Schon im Juli 1938 richtete sich der Nazi-Terror gegen das 1922 enthüllte Denkmal des Klever Bildhauers Josef Brüx. Es wurde beschädigt und umgestürzt, mit der absurden Begründung, die Soldatenköpfe hätten Judennasen. Auf dem Gemeindebauhof geriet das Denkmal über Jahrzehnte in Vergessenheit, bis es 1986 in einer Aktion des Heimatkreises mit dem damaligen Kulturdezernenten Burkhard Hunsche restauriert und wieder aufgestellt wurde.

Die Gruppe zog weiter zur Rheinstraße. In einem Haus neben dem Forum Wasserturm lebte die jüdische Familie Meyer, deren 1826 gegründeter Großviehhof zu einem florierenden Unternehmen heranwuchs. Alfred Meyer war ein wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft und Mitglied im Gemeinderat, an seiner Beerdigung durch einen Krefelder Rabbi nahm ganz Lank teil. Die Mordmaschine der Nazis kannte kein Erbarmen, bis auf einen Sohn wurde die Familie im Ghetto Litzmannstadt ausgelöscht.

Von dem ehemaligen Bethaus an der Hauptstraße ist heute nichts mehr zu sehen. Es wurde in den 1850er-Jahren eingerichtet, weil der Weg zur Synagoge in Kaiserswerth für viele Lanker Juden zu beschwerlich war. Nach der Besatzung belgischer Soldaten am Ende des Ersten Weltkriegs war das Bethaus profanisiert und konnte von der Gemeinde nicht mehr genutzt werden. Die Eheleute Neukirchen kauften es ihr ab. Später erwarb es die Stadt, 1988 wurde es abgerissen.

Beeindruckend ist das Mahnmal an der Ecke Kemperallee/Hauptstraße, gestaltet als Gräberfeld auf Eisenbahnschotter, der auf die Zwangsdeportation in den Zügen der Reichsbahn hinweist. Auf Anregung der Evangelischen und Katholischen wurde es 2003 vom Bildhauer Christoph Wilmsen-Wiegmann errichtet.

In einem Haus an der Uerdinger Straße wohnte bis 1937 der Viehhändler Isaak Wyngaard, ein angesehener Mann und Wohltäter. An ihn erinnerte Franz-Josef Radmacher, dessen Vorfahren in direkter Nachbarschaft lebten. Später wurde das Anwesen enteignet. Mit einem Halt am ehemaligen Wohnsitz der Familie Leopold, heute das Haus von Malermeister Georg Weyers, ging es weiter zur letzten Station des Rundgangs auf dem Judenfriedhof Uerdinger Straße. Catarina Jansen, die als junge Frau zur jüdischen Geschichte in Lank geforscht hatte, beleuchtete die Grabstein-Inschriften des Friedhofs. Einen Einblick in die jüdischen Bestattungsrituale vermittelte Pfarrer Norbert Viertel, er sprach zum Ausklang das Kaddisch, eines der wichtigsten Gebete des Judentums.