Neue Broschüre : Übersicht über regionale Landwirtschaft

Sieben landwirtschaftliche Betriebe in Meerbusch – hier Volker Rahm vom Hof am Deich – sind in der neuen Broschüre gelistet. Foto: Dackweiler, Ulli (ud)

Meerbusch Unter der Marke Landservice werden Betriebe aus der Region zusammengefasst, die nachhaltig produzieren und weite Wege vermeiden. Eine neue Broschüre verschafft Überlick.

Die Landwirtschaftskammer hat mit den landwirtschaftlichen Betrieben der Region Düsseldorf & mittlerer Niederrhein , zu der auch Meerbusch gehört, die beliebte Verbraucherbroschüre von 2016 aktualisiert. Unter der Marke „Landservice“ finde man bäuerliche und gärtnerische Familienbetriebe, die in der Region eine Fülle an Produkten und Dienstleistungen erzeugten, verarbeiteten und vermarkteten. Die hofeigenen Produkte sind nicht nur frisch, sondern schonen durch den Wegfall weiter Transportwege auch die Umwelt. Landservice-Betriebe haben sich mit ihrer Arbeit der Regionalität verschrieben, so die Kreislandwirtin weiter, die gleichzeitig stellvertretende Vorsitzende der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach ist.

Sieben Meerbuscher Betriebe werden in der neuen Broschüre vorgestellt: Hofladen Seibt, Bösinghoven; Hof am Deich von Landwirtin Karin Birgels-Rahm, Büderich; Bacher Spargel , Osterath; Bommers Küppershof, Osterrath; der von Markus Frenken betriebene Frenkenhof, Osterath; Gemüsehof Webers, Strümp; und Hoppehof, Osterath. Damit gibt es rund um die Stadt ein vielfältiges Angebot von Feldfrüchten zu jeder Zeit des Jahres.

„Hier im Rhein-Kreis Neuss und in der Region Mönchengladbach halten 75 Hofläden ihre Hoftore für die Verbraucher offen. Die online erschienene Broschüre bietet eine Betriebs- und Angebotsbeschreibung mit Öffnungszeiten von insgesamt 134 Hofläden aus der Region“, ergänzt Wolfgang Wappenschmidt, Vorsitzender der Kreisbauernschaft. Auf den Höfen erführen die Verbraucher außerdem mehr über die Produkte und deren Herstellung und können damit genau einschätzen, was sie kaufen. Darüber hinaus erhielten sie einen Einblick in das umweltbewusste Arbeiten der regionalen Landwirte. In der Onlinebroschüre beschrieben diese, wie das Thema Nachhaltigkeit im Hofalltag gelebt werde, erläutert Wappenschmidt. Alle Informationen und die Broschüre zum Download gibt es im Internet unter

www.landservice.de.