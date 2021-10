Unfall bei Ossum-Bösinghoven : Trafo-Häuschen muss nach Unfall abgerissen werden

Das beim Unfall beschädigte Trafohäuschen musste noch am selben Tag abgerissen werden. Foto: RP/Hubert Kräling

Ossum-Bösinghoven Bei einem Unfall wurde eine Person verletzt. Das ehemalige Trafo-Häuschen, dass als Nistplatz für Vögel diente, musste abgerissen werden. Dafür war eine längere Straßensperrung nötig.

Am Dienstagmorgen ist es nahe der Kreuzung Bösinghovener Straße/ L386 zu einem schweren Verkehrsunfall bekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der nassen Fahrbahn ab und rammte ein ehemaliges Trafo-Häuschen. Das Gebäude wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es umzustürzen drohte. Der mehr als elf Meter hohe Turm musste noch am selben Tag abgerissen werden. Dafür war die Landstraße mehrere Stunden lang gesperrt. Dass seit 2008 nicht mehr als Trafostation genutzte Gebäude war von den Wirtschaftsbetrieben Meerbusch und dem Bürgerverein Ossum-Bösinghoven unter Mithilfe des Nabu umgebaut worden und diente als Nist- und Brutplatz für Vögel, Fledermäuse und Insekten. Jetzt wurde es mit einem Bagger abgetragen, um eine Gefährdung der Umgebung zu vermeiden.