Wirtschaft in Meerbusch : Sparkasse investiert in Standort Büderich

Büderich Nach fünf Wochen Umbauzeit ist die Filiale an der Dorfstraße seit Montag wieder geöffnet. Der direkte Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern steht im Mittelpunkt. Auch Nachhaltigkeit war ein wichtiges Thema beim Umbau.

Mit der Filialwiedereröffnung geht die Sparkasse-Neuss gegen den Trend. Wegen Covid-19 waren zeitweise über zwei Drittel aller Bankfilialen geschlossen. Das hat dazu geführt, dass viele Kunden ihr Bankverhalten geändert haben. Die Häuser aller Sektoren (Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Privatbanken) haben angekündigt, ihre Filialnetze weiter auszudünnen. Bis Ende des Jahres soll die Anzahl der Filialen um mindestens drei Prozent, das sind weitere 1000 Filialen, abnehmen. Auch im Bereich Meerbusch macht sich das bemerkbar. „Die Volksbank Meerbusch hat mittlerweile mit der Volksbank Mönchengladbach fusioniert und zieht sich sukzessive aus dem Geschäftsgebiet Meerbusch heraus. Die Volksbank Krefeld hat sich aus Lank verabschiedet, und die Commerzbank in Osterath ist auch weg“, berichtet Wolf. Die hiesige Zweigstelle der Sparkasse sei ein wichtiger Standort, so Jochen Klougt. Die Nutzung der Filiale an der Dorfstraße habe in den vergangenen Jahren nicht stark abgenommen, daher sei es wichtig gewesen, in den Standort zu investieren. „Wir möchten trotz Digitalisierung weiter für unsere Kunden da sein“, sagt Wolf. Wie die Entwicklung aber weitergehe, werde die Zeit zeigen. „Die Kunden entscheiden natürlich in den nächsten Jahren, was sie möchten. Wir bieten den älteren Kunden an, dass sie in die Filiale kommen können und einen Ansprechpartner vor Ort haben. Und für die jungen Kunden haben wir die Onlinekanäle, die natürlich durch persönliche Beratung ergänzt werden können“, so Wolf.