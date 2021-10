Polizei : Disco-Agenten besuchen Wache

Meerbusch Im Frühjahr hatten sich fünf Kinder per Brief bei der Meerbuscher Polizei beworben. Die Beamten zeigten ihnen nun den potenziellen zukünftigen Arbeitsplatz.

Im April dieses Jahres gab es große Freude auf der Meerbuscher Polizeiwache: Die Beamten des Bezirksdienstes erreichte ein Bewerbungsschreiben der „Disco-Agenten“. Die fünf Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren stellten der Polizei ihre Mithilfe beim Lösen von Kriminalfällen zur Verfügung. Und sie wurden eingeladen, die Wache zu besichtigen, sobald es die Pandemielage zulässt. Dieser Besuch ist nun tatsächlich zu Stande gekommen. Der Wachleiter und Erste Polizeihauptkommissar Thomas Pilz freute sich besonders über das Kennenlernen und begrüßte das engagierte Quintett in der Dienststelle.

„Ob groß oder klein, wir freuen uns immer über das Interesse an der Polizeiarbeit. Gerade während der Hochphase der Pandemie war der Austausch mit den Menschen in Meerbusch eingeschränkt. Darum war der Besuch der „Diskoagenten“ umso wichtiger für uns“, so Thomas Pilz.