Polizei in Meerbusch : Diebe stehlen Mercedes GLC

Osterath Das weiße Fahrzeug fällt durch schwarze Felgen auf. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Sie rät auch beim kurzen Verlassen des Wagens alle Maßnahmen zu dessen Sicherung zu ergreifen.

(RP) Autodiebe sind derzeit wieder in Meerbusch aktiv: In der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag (12.10.), 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weißen Mercdes GLC an der Andreas-Stüttgen-Straße in Meerbusch-Osterath. An dem Wagen waren zur Tatzeit die Kennzeichen KS-JS 260 angebracht. Auffällig sind die komplett schwarzen Felgen, die am Fahrzeug angebracht sind. Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.