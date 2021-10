Gastronomie in Meerbusch : Bar, Burger und Bowls

Lars Gao hat im ehemaligen Burgkeller das „Lars, Burger & Co“ eröffnet. Foto: cba

Büderich In den Räumlichkeiten des ehemaligen Burgkellers in Büderich hat der erst 23-jährige Lars Gao jetzt ein neues Restaurant mit asiatisch-amerikanischer Küche eröffnet, das sich zu späterer Stunde in eine Bar verwandelt.

Von Christoph Baumeister

Bar, Burger und Bowls – mit diesen drei Worten lässt sich das Konzept des Restaurants „Lars, Burger & More“ beschreiben, das Lars Gao jetzt an der Poststraße 70 in Büderich eröffnet hat. An die ehemaligen Räumlichkeiten des Burgkellers erinnert dort nichts mehr. Die alten Steinmauern und der Laminatboden sind verschwunden, stattdessen präsentiert sich das knapp 140 Quadratmeter große Lokal mit schwarzen Fliesen sowie Sitzmöbeln und einer in Gold verkleideten Decke in einem schlichten, aber dennoch stylischen Ambiente. „Bei uns sind alle Gäste willkommen, aber der Zeitgeist soll eher die Generation 20 aufwärts ansprechen“, betont Gao.

Seine Speisen dürften dem einen oder anderen Meerbuscher vielleicht schon bekannt sein. Rund um den monatelangen Corona-Lockdown hatte der Deutsch-Chinese bereits einen Lieferservice angeboten. „Der lief sehr gut und hat mich in meinen Plänen erst recht bestärkt“, sagt der Inhaber, der sein Restaurant gerne schon früher eröffnet hätte. „Leider hat sich der Umbau sehr verzögert und am Ende fast ein Jahr gedauert. Jetzt fehlt aber nur noch die Außenterrasse. Ansonsten sind wir startklar.“

Gao ist gerade noch in der finalen Phase seines internationalen BWL-Studiums am Ostasieninstitut. „Lars, Burger & More“ ist für den 23-Jährigen entsprechend der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Neben dem kaufmännischen Knowhow durch sein Studium bringt er trotz seines jungen Alters bereits eine Menge Erfahrung mit. „Meine Eltern sind seit ich klein bin in der Gastronomie tätig und haben mehrere chinesische Restaurants betrieben. Bei ihnen habe ich vieles gelernt, was sich jetzt für meinen eigenen Betrieb auszahlt.“

In die direkten Fußstapfen zu treten und ebenfalls ausschließlich chinesische Speisen anzubieten, kam für ihn aber nicht in Frage. „Ich wollte etwas machen, was zu mir passt und mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann“, sagt Gao, der in seinem Laden das Amerikanisch-Europäische mit dem Asiatischen verbindet. Auf der Karte finden sich deshalb sowohl Klassiker wie Cheese-Chicken- oder Veggieburger wieder als auch Burger mit asiatischem Touch – beispielsweise mit gegrilltem Lachs, Kimchibeef oder Wasabicreme. Auch bei den Bowls setzt Gao bewusst auf die Einflüsse der asiatischen Küche: In jeder großen Schüssel bilden neben Tomaten, Salat, Karotten, Mais, Gurken, Rotkohl, und Avocado unter anderem marinierter Sushireis, Edamame (unreif geerntete Sojabohnen) und Nori (essbare Meeresalgen) die Basis. „Ich lege großen Wert auf Qualität und Handwerk“, betont Gao. „Sämtliche Speisen werden frisch zubereitet, und alle Produkte – mit Ausnahme der original asiatischen – stammen aus der Region.“ So beziehe er das Rindfleisch für die 160 Gramm schweren Pattys aus der benachbarten Metzgerei Ludwig und die Buns von der nahe gelegenen Bäckerei Puppe.

Bis 22 Uhr können sich die Gäste Burger und Bowls schmecken lassen, ehe sich das Restaurant in eine Bar verwandelt. Mehr als 30 Cocktails, verschiedene Longdrinks, Weizen, Alt sowie Pils vom Fass und eine große Weinkarte laden zum längeren Verweilen an. „Ein solcher Ort hat speziell hier in Büderich gefehlt“, findet Gao. Für einen Drink seien die meisten Meerbuscher am Abend meist nach Düsseldorf gefahren. Das sei jetzt nicht mehr notwendig, denn seine Bar habe unter der Woche bis 1 und am Wochenende auch mal bis 3 Uhr geöffnet. Verhungern müssen die Gäste übrigens auch zu späterer Stunde nicht, denn es werden dann Sojabohnen mit Meersalz, knusprige Mozzarellasticks, Wasabi Shrimps oder Chicken Strips und viele weitere Snacks angeboten. Gao: „Ich würde mich sehr freuen, wenn die Meerbuscher mein Konzept mögen, und wir gemeinsam das Nachtleben in Büderich aufleben lassen.“