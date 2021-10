Bildung in Meerbusch : Der Schulstart war ein Kaltstart

Meerbusch Mit dem Eintritt in die Grundschule hat sich für die ehemaligen Kita-Kinder ganz viel verändert. Durch die Pandemie war es kaum möglich, sie auf den „Ernst des Lebens“ richtig vorzubereiten. Ein schwieriger Anfang für die Kleinen.

Wenig auf den Schulstart vorbereitet haben die Erstklässler dann im August mit der Schule begonnen. Jetzt, kurz vor den Herbstferien, können Lehrerinnen, Lehrer und Schulleiter eine erste Bilanz ziehen, ob sich die Vermutungen bestätigen. „Die Rückmeldungen aus den Klassen haben ergeben, dass die Situation der Kinder, die ein Drittel ihres Lebens in der Pandemie verbracht haben, eine andere als in den Vorjahren ist“, sagt Anne Weddeling-Wolff, Schulleiterin der Martinus Schule in Strümp. Die Gesamtheit der Kinder wirke auf die Pädagogen jünger, man merke, dass sie viel weniger Zeit in der Kita verbracht haben und dass sie viel weniger Zeit mit gleichaltrigen Spielkameraden verbracht haben. Für sie war der Schulstart unvorbereitet ein Sprung ins kalte Wasser. „Wir arbeiten immer ganz eng mit den Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas zusammen, und die gute Arbeit, die die Kollegen mit den Kindern in den Kitas machen, die fehlt“, sagt Weddeling-Wolff. Das soziale Leben, das Kinder prägt, habe nicht stattgefunden. Spontane Verabredungen zum Spielen seien eineinhalb Jahre nicht möglich gewesen. Auch haben die Pädagogen festgestellt, dass Kinder sehr viel weniger nötige Therapien erfahren haben. In den Kitas wird genau auf die Förderbedürfnisse jedes Kindes geachtet und in Elterngesprächen darauf hingewiesen. Aber auch die individuelle Beobachtung des Kindes und intensive Gespräche mit Müttern und Vätern waren zu Hochzeiten der Pandemie nicht möglich.