Blaulicht : Hausbewohnerin überrascht Einbrecher in Büderich

Büderich Die Polizei fahndet nach drei Männern, die eine wertvolle Armbanduhr aus einer Wohnung an der Poststraße gestohlen haben. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch an der Poststraße in Büderich. Offenbar hatten drei Unbekannte gewaltsam ein verschlossenes Gartentor aufgebrochen und sich anschließend durch „Kittfalzstechen“ an einer Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft. Bei dieser Methode wird ein Loch in die Dichtung von Fenstern oder Glastüren gebort und dadurch der Griff betätigt. Diese Methode des Einbruchs ist weit verbreitet, kann jedoch durch Nachrüstung verhindert werden. Beratung dazu gibt es bei den Fachberatern der Kripo unter 02131 3000