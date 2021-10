Tennis in Meerbusch : Nächste Medaille für Reinhilde Adams?

Lank-Latum Die 69-jährige Senioren-Tennisspielerin aus Lank-Latum tritt ab Donnerstag bei der Weltmeisterschaft auf Mallorca für Deutschland an. Die Chancen auf den Gewinn einer Medaille sind gut. Zuletzt gewann Adams sieben Turniere.

In der ersten Wettkampfwoche kämpft sie gemeinsam mit der deutschen Auswahl um den Titel, in der Woche darauf ist sie im Einzel, Doppel und Mixed am Start. Reichlich Selbstvertrauen hat Adams in den vergangenen Monaten getankt. Seit Ende Juli trat sie bei sieben verschiedenen Turnieren an – und alle sieben entschied sie für sich. Auf der ITF-Tour war sie in Amsterdam, Weil im Schönbuch, Hinterzarten und Leverkusen erfolgreich, auf nationaler Ebene gewann sie in Dinslaken, Hilden und Ratingen. „Ich hoffe, dass ich meine Topform nicht schon zu früh in der Saison erreicht habe, und ich mich bei der WM ähnlich gut präsentieren kann“, sagt Adams, die froh ist, nach der monatelangen Corona-Zwangspause wieder ihrem liebsten Hobby nachgehen zu können. „Ich bin sehr dankbar, dass wir wieder spielen dürfen. Nach der langen Zeit der Entbehrung macht es mir wieder besonders viel Spaß.“