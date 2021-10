Polizei in Meerbusch : Handschuhe verrieten die Fahrraddiebe

Polizei in Meerbusch

Büderich An der Römerstraße fielen zwei Streifenpolizisten die beiden Männer auf. In den Satteltaschen bewahrten sie Sturmhauben und Werkzeug auf, das sich für Diebstähle eignet.

(RP) Bei einem Streifendienst haben Polizisten am Mittwoch (06.10.) gegen 23.20 Uhr zwei verdächtige Personen mit Fahrrädern an der Römerstraße kontrolliert. Trotz derzeit sinkender Temperaturen irritierten die Beamten die roten Gartenhandschuhe an den Händen der beiden Kontrollierten. Die mitgeführten Fahrräder nahmen die Beamten daraufhin etwas genauer unter die Lupe. Auffälligerweise waren die Rahmen überlackiert und die Individualnummern der Räder weggeschliffen. Die Angaben der beiden Männer (42 und 54 Jahre alt), die Fahrräder geschenkt beziehungsweise über ein Onlineportal erworben zu haben, erschienen wenig glaubhaft.