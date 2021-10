Freizeit in Meerbusch : Meerbad in den Herbstferien mit erweiterten Öffnungszeiten

Büderich Während der Herbsferien vom 11. bis zum 24. Oktober bietet das Hallenbad an der Friedenstraße vormittags erweiterte Öffnungszeiten an. Nachmittags und abends ändert sich nichts.

(RP) In den Herbstferien kann das städtische Meerbad an der Friedenstraße in Büderich länger als gewohnt genutzt werden. Vor allem in den Vormittagsstunden wird das Angebot in der Ferienzeit ausgebaut. Das hat ein Sprecher der Stadt am Dienstag mitgeteilt.