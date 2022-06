Brauchtum in Meerbusch : Artillerie besteht seit 100 Jahren

Büderich Aus Anlass des Krieges schweigen im Jubiläumsjahr zum Auftakt des Pfingstfests die Geschütze. Stattdessen wird die ukrainische Nationalhymne gespielt.

Die Gründung vor hundert Jahren fiel in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Trotz belgischer Besatzung begann sich das Vereinsleben wieder zu regen. Selbst wenn die Schützen noch längst nicht wieder in gewohnter Weise aufziehen konnten, trafen sich in der Gaststätte „Zum Deutschen Eck“ zehn junge Männer, um einen Schützenzug zu gründen. Man wollte etwas Besonderes und wählte daher die Artillerie. Aus ihren Reihen ging bereits 1925 der erste Schützenkönig, nämlich Wilhelm Jungbluth hervor. Er war einer der frühen Neuzugänge und die Artillerie hatte einige Anziehungskraft.

Heute präsentiert sich die Artillerie zum Teil in klassischen, zum Teil in modernem Gewand. Uniform und mit Pferden bespannte Geschütze sind geblieben, aber mittlerweile finden sich viele Damen in den Reihen der Truppe. Mit der aktuellen Königin Heike Kunze und der neugewählten Vorsitzenden Daniela Neuville stehen die Frauen sogar an der Spitze des Vereins, der sich als moderne Familienkompanie präsentiert, in der Jung und Alt gleichermaßen ihren Platz finden. So fühlen sich die Brüder Manfred und Wilfried Rudolph seit einem halben Jahrhundert in den Reihen ihrer Kameraden wohl.