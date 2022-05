Blaulicht : Mehrere Müllcontainer angezündet

Meerbusch In der Nacht zu Samstag wurden in Büderich mehrere Müllcontainer angezündet. In einem Fall wurde ein benachbartes Gebäude beschädigt, Menschen kamen aber nicht zu Schaden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 28. Mai, kam es in der Zeit von 1:20 bis 6:30 Uhr zu mehreren Bränden im Ortsteil Büderich. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte gegen 1:20 Uhr im Bereich Marienburger Straße / Düsseldorfer Straße den Inhalt eines Altpapiercontainers in Brand gesetzt. Nur 15 Minuten später, gegen 1:35 Uhr, brannte an der Witzfeldstraße ein weiterer Container. Gegen 1:50 Uhr waren weitere Abfallbehälter an der Düsseldorfer und gegen kurz nach 2:00 Uhr, im Bereich Lortzingstraße / Witzfeldstraße betroffen. Bei dem Brand an der Düsseldorfer Straße wurde zudem die Fassade eines angrenzenden Supermarktes durch die Flammen beschädigt. Der fünfte Fall wurde gegen 6:30 Uhr an der Friedenstraße entdeckt. Auch hier hatten Unbekannte augenscheinlich versucht, den Inhalt eines Abfallbehälters anzuzünden. Papier und Pappe hatten jedoch lediglich zu qualmen begonnen. Die Brände wurden durch die Feuerwehr Meerbusch gelöscht, Personen kamen nicht zu Schaden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit mehreren Streifenwagen und der Einsatz eines Polizeihubschraubers führten bislang nicht auf die Spur der Täter. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.