Kultur in Meerbusch : Musikschul-Leitung zieht nach Strümp

Meerbusch Auch die Verwaltung ist nun am Kaustinenweg untergebracht. Nach der Pandemie startet die Musikschule wieder in die Normalität – und engagiert sich auch für Geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Die Musikschule der Stadt Meerbusch ist auf dem Weg in Richtung Normalität. Das vergangene Jahr war geprägt von den drastischen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Schüler- und damit Beitragszahlen brachen ein und haben sich auch bis heute nicht vollständig erholt. Dies berichtete Schulleiterin Anne Burbulla im Kulturausschuss. Dennoch: Der Trend geht wieder nach oben, und die Musikschule will wieder da hin, wo sie vor Ausbruch der Pandemie stand.

Durch Corona wurde in der Musikschule die Digitalisierung vorangetrieben. Alle festangestellten Lehrkräfte sind inzwischen mit einem Dienst-IPad ausgerüstet, das zur pädagogischen Arbeit und zur Kommunikation genutzt wird. Eingerichtet und technisch betreut werden die IPads von einer Lehrkraft der Musikschule, die sich in die Thematik intensiv eingearbeitet hat. Im Kollegium findet darüber hinaus ein guter kollegialer Austausch und gegenseitige Unterstützung statt. Es wurde außerdem ein Digitales Lehrerzimmer eingerichtet, das ständig weiterentwickelt wird. Die Seite der Musikschule auf der Homepage der Stadt Meerbusch wurde überarbeitet. Unter anderem wurde eine Mediathek der Musikschule mit Videos und Musikbeiträgen eingerichtet, die laufend erweitert wird.

Auch räumliche Änderungen sind für die Musikschule zu verzeichnen. Die Leitung und Verwaltung des Instituts befindet sich gerade im Umzug, noch vor den Sommerferien dieses Jahres wird sie ihren Standort vom Dezernat am Bommershöfer Weg in das eigentliche Gebäude der Musikschule am Kaustinenweg in Strümp verlegen. Grund dafür ist der gestiegene Platzbedarf der Stadtverwaltung, so, dass die Ausgliederung beschlossen wurde. Um Kosten für einen Ausbau für zusätzliche Räume zu vermeiden, rückt das Team am Strümper Standort enger zusammen. Drei bisherige Unterrichtsräume und das Lehrerzimmer werden zu Büros umgewidmet. Dieser Schritt wird dadurch erleichtert, dass auch die Meerbuscher Musikschule mit technischer Unterstützung inzwischen räumlich flexibler arbeiten kann.