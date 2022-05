Sport in Meerbusch : Bewegungspark Bösinghoven finanziert

Meerbusch Der Bürgerverein Bösinghoven hat Privatpersonen und Unternehmen als Geldgeber für einen erweiterten Bewegungspark gewinnen können. Die zusätzlichen Geräte könnten noch vor den Sommerferien aufgebaut werden.

Die Suche nach Geldgebern war nicht so einfach wie gedacht. Noch im März sah es nicht gut aus. Erst wenige Bürger und Firmen hatten Geld in Aussicht gestellt. Doch nach erneuter Berichterstattung und Werbung fanden sich die Sponsoren. „Wir können heute stolz verkünden, dass wir die benötigte Spendensumme von 15.000 Euro zusammen haben“, freuen sich Philipp Grüneberg, Vorsitzender des Vereins, und Schatzmeister Frank Poschmann. „Wir haben auch bereits die zweite Bauphase beauftragt und einen Liefertermin für die drei zusätzlichen Geräte für Juni genannt bekommen“, informieren sie.

Das alles sollte in einem zweiten Bauabschnitt realisiert werden – wenn der Verein genug Geld eingesammelt hatte. Und das ist nun der Fall. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir gleich weitermachen können“, so Poschmann. Denn mit der Maßnahme wurde inzwischen begonnen. „Der Multifunktionstrainer als zentrales Trainingsgerät des Parks ist schon aufgebaut“, berichtet Grüneberg. Ebenfalls Teil des ersten Abschnitts werden eine Tischtennisplatte, Begrünung, Bänke und Fahrradständer sein. Der Boden für die Tischtennisplatten ist vorbereitet und wird in Kürze ehrenamtlich von Fachmann Jochen Dornbusch aus Ossum gepflastert. Wer an der Ecke von-Arensberg-Straße / An der Holzung vorbeikommt, kann verfolgen, wie das Projekt wächst. Die drei weiteren Fitnessgeräte könnten, wenn die Lieferung pünktlich ist, vor den Sommerferien aufgebaut werden.