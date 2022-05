Parkplätze fallen weg : Dr.-Franz-Schütz-Platz wegen Schützenfest und Kirmes gesperrt

Meerbusch Der Aufbau hat begonnen, viele Meerbuscher freuen sich schon auf das Heimat- und Schützenfest. Damit auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz gefeiert werden kann, müssen aber vorübergehend Parkplätze wegfallen. Daher sollten Fahrten ins Büdericher Zentrum wenn möglich vermieden werden.

„Besonders kurze innerörtliche Wege und kleinere Einkäufe sollte man wenn irgend möglich zu Fuß oder per Fahrrad erledigen“, sagt Stadtsprecher Michael Gorgs. Ebenso sei es in den betroffenen Tagen überhaupt nicht ratsam, Kinder mit dem Auto zu den umliegenden Grundschulen zu bringen.

Was passiert an der Stümper Straße?

Obdachlosenunterkunft in Meerbusch : Was passiert an der Stümper Straße?

Bis einschließlich Donnerstag, 8. Juni, kann auf dem Areal nicht geparkt werden. Der Büdericher Wochenmarkt weicht in dieser Zeit wie auch schon in früheren Jahren auf die Theodor-Hellmich-Straße aus, die während der Marktzeit ebenfalls komplett gesperrt wird. Nach dem neuen Ablaufplan für das Schützen- und Heimatfest wird die Kirmes nicht erst am Samstag, sondern schon am Freitag, 3. Juni, 15 Uhr, eröffnet und läuft dann bis einschließlich Dienstag nach Pfingsten.