Energiewende in Meerbusch : Bürger nutzen Solardächer der Stadt

Meerbusch Vor 15 Jahren gingen in Meerbusch die ersten Bürgersolaranlagen an den Start. Geschäftsführerin Karin Hoppe berichtet von den Erfahrungen. Nun hofft sie auf eine baldige Entwicklung von Batteriespeichern zur eigenen Nutzung.

Dachdeckermeister können sich über einen Mangel an Aufträgen nicht beklagen. Das gilt auch für Anton Plenkers. Seitdem durch den Krieg in der Ukraine Deutschland schnellstmöglich von russischen Energielieferungen unabhängig werden will, ist das Interesse an Solarenergie auch in Meerbusch gestiegen. „Ich bekomme in letzter Zeit häufiger Anfragen von Hausbesitzern, die sich mit Photovoltaik beschäftigen“, berichtet der Büdericher. Er selbst gehört zu den Meerbuschern, die sich schon vor über 20 Jahren eine Photovoltaik auf dem Dach installiert haben. Wenn ihn Kunden fragen, ob sich das denn rentiert, reagiert er ein bisschen verständnislos: „Unser Auto rentiert sich auch nicht. Aber mit Solarstrom tun Sie der Umwelt etwas Gutes.“