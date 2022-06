Mitgliederversammlung in Neuss : Holzheimer wollen Engagement im Schützen-Komitee erleichtern

Holzheim Schützenpräsident Torsten Ziemes kündigt eine Lockerung der Präsenzbestimmungen an, um wieder mehr Kameraden für eine Aufgabe im Komitee zu begeistern. Was steckt dahinter?

Wer im Komitee mitarbeitet, kann mit seinem Schützenzug nur äußerst eingeschränkt Kirmes feiern. Diesen Umstand hat man beim Holzheimer Bürger-Schützenverein als einen Grund ausgemacht, warum sich bei vielen Kameraden die Begeisterung für eine Aufgabe im Komitee in Grenzen hält. Schützenpräsident Torsten Ziemes kündigt deshalb eine Lockerung der Präsenzbestimmungen an, von denen er nur seine Funktion und das Amt des Vizepräsidenten ausnimmt. Die genauen Modalitäten sollen bei einer Klausurtagung im Herbst formuliert werden, sagt Ziemes, der überzeugt ist, dass sich danach auch ein neuer Schriftführer finden wird.

Denn dieses Amt ist aktuell die einzige noch nicht neu besetzte Funktion. Ansonsten füllt sich das Komitee, denn bei der jüngsten Mitgliederversammlung konnte Daniel Schornstein mit großer Mehrheit als erstern Jugendbeauftragter gewählt und so eine weitere Lücke im Komitee geschlossen werden. Es war nicht die einzige „Personalie“ an diesem Abend in der Mehrzweckhalle. So stellte der neue Oberst Sascha Krüll den Ramrather Oberst Heiner Hintzen als seinen Adjutanten vor. Beide sind ein eingespieltes Team, denn in Ramrath dient wiederum Krüll als Adjutant.