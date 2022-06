Wohnen in Meerbusch : GWG investiert sechs Millionen in Strümp

Diese Wohnungen der GWG entstanden im vorigen Jahr an der Uerdinger Straße 172 in Lank. Foto: GWG Viersen

Meerbusch An der Gerhart-Hauptmann-Straße entstehen 34 Wohnungen in einem Niedrigenergiehaus, 24 davon öffentlich gefördert. Nach Sanierungen wurden frei finanzierte Wohnungen in geförderte umgewidmet.

(stz) Die Wohnungsbaugesellschaft GWG hat ihren Jahresbericht vorgelegt und dabei auch ihre Aktivitäten in Meerbusch dargelegt. In Strümp an der Gerhart-Hauptmann-Straße 19 und 21 investiert die GWG rund sechs Millionen Euro in den Bau von 34 Wohnungen. Dort entsteht eine Wohnanlage als Niedrigenergiehaus nach dem KFW Standard „Effizienzhaus 55“. Die zwei Baukörper entstehen in drei Vollgeschossen. Das Richtfest wurde im vergangenen Jahr im September gefeiert, demnächst sollen die Wohnungen fertiggestellt sein. Auf einer Wohnfläche von insgesamt 1869 qm sind Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit Größen von 51 bis 82 Quadratmeter Wohnfläche untergebracht. Außerdem sind drei große Vier-Zimmer-Wohnungen mit 96 Quadratmeter Wohnfläche und vier Singleappartements mit einer Größe von 28 Quadratmeter vorgesehen.

In Abstimmung mit der Stadt Meerbusch werden 24 Wohnungen öffentlich gefördert und zehn Wohnungen frei finanziert. Durch die verschiedenen Fördervoraussetzungen für den Wohnberechtigungsschein, aber auch durch die unterschiedlichen Wohnungsgrößen werden unterschiedliche Mietergruppen angesprochen.

Im vergangenen Jahr fertiggestellt wurden von der GWG 12 Wohnungen in Lank-Latum an der Uerdinger Straße 170-172. In den Bau der zwei Mehrfamilienhäuser im Passivhausstandard mit jeweils sechs frei finanzierten Wohnungen und Wohnungsgrößen zwischen 67 und 116 qm investierte das Unternehmen 4,11 Millionen Euro.

Neben diesen Neubauvorhaben hat die GWG in die Modernisierung des Wohnungsbestandes investiert. So wurde 2017 eine Vollmodernisierung in Lank, Uerdinger Str. 62-66, durchgeführt. 2019 begann die Komplettsanierung der Häuser z.B. in Lank, Eichendorffstraße 44-48. 2021 fertiggestellt wurden Umbau und Sanierung von 17 Wohnungen in Meerbusch-Osterath, Lindenstraße 25-31.

Diese Maßnahmen wurden mit öffentlichen Mitteln aus der Modernisierungsrichtlinie des Landes NRW gefördert. Jede Wohneinheit wurde mit 100.000 Euro gefördert. Damit verbunden war die Umwidmung von frei finanziertem in öffentlich geförderten Wohnraum.