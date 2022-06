Brauchtum in Büderich : So läuft das erste Schützenfest nach der Corona-Pause

So läuft das erste Schützenfest nach der Corona-Pause

Brauchtum in Büderich

Auf dem Dr.-Fanz-Schütz laufen die Vorbereitungen für die Kirmes und das Schützenfest am Pfingstwochenende. Foto: RP/Dominik Schneider

Büderich Von Freitag bis Dienstag wird in Büderich Schützenfest gefeiert. Das Programm wurde zum Neustart nach der Pandemie erweitert und beginnt schon am Freitag.

Drei Jahre ist das letzte Büdericher Schützenfest jetzt her und nun freuen sich die Schützen auf Pfingsten in neuem Gewand. Die Corona-Pause hat die Bruderschaft von 1567 genutzt, um dem Wunsch der Mitglieder entsprechend den Festablauf neu zu strukturieren.

Den Auftakt macht der morgige Freitag, der bislang gar nicht zum eigentlichen Festgeschehen gehört hat. Zunächst steht der Tag ganz im Zeichen der großen Kirmes. Ab 11 Uhr erkunden Vorstand, Königshaus und Kompanievertreter mit den Kindern der Sebastianusschule in Kaarst die verschiedenen Attraktionen, bevor um 15 Uhr die offizielle Eröffnung stattfindet. Der Abend erlebt ab 19.30 Uhr die erste „Büdericher Pfingst-Party“ mit DJ Crazy im Festzelt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz, das mit voller Kapazität gefahren wird und an diesem Tag nur wenige Sitzplätze aufweist. Ab 21 Uhr übernimmt die Kölner Mundart-Band „De Räuber“ für zwei Stunden die Bühne und spielen im Rahmen ihrer Alle für Kölle Jubiläumstour ihre Stimmungshits aus drei Jahrzehnten.

Am Samstag tritt das Regiment mit rund 40 Kompanien und Musikzügen auf der Friedensstraße an und zieht zum Festzelt. Der Vorplatz präsentiert sich nun als großzügiger Biergarten unter freiem Himmel. Da darf natürlich ein zünftiger Fassbieranstich mit Platzkonzert nicht fehlen. Im Anschluss geht es zur Königsresidenz an der Grünstraße, wo um 17 Uhr der Große Zapfenstreich durch das Bundestambourcorps Rheintreue, das Bundesfanfarencorps 1968 und die Böhler Werkskapelle zelebriert wird. Zur Festeröffnung spricht auch König Ferdi I. van Meegen zum Volk.